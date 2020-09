Belgisch wielertalent aangereden op training, chauffeur pleegt vluchtmisdrijf

De jonge Belg Cian Uijtdebroeks werd vorige week op een trainingsritje omvergemaaid door een auto. De bestuurder van de auto reed gewoon door en pleegde vluchtmisdrijf.

Er is zelden zo veel geschreven over een 17-jarig wielertalent dan over Cian Uijtebroeks. Er werd zelfs gewag gemaakt ven de betere versie (als dat al mogelijk is) van Remco Evenepoel.

Maar een aanrijding op training heeft zijn groeicurve een beetje doen spaaklopen.

"Ongelukken gebeuren, maar wie had verwacht dat op dinsdag 22 september een auto me zou aanrijden overdag, zou vluchten en me in het ziekenhuis zou doen belanden?", klinkt het op Instagram.

"Het heeft enkele dagen geduurd om me te realiseren dat ik het gelukkig overleefd had. Enkele dagen later gebeurde hetzelfde met Edward Planckaert. Ik hoop dat er gerechtigheid zal komen, want een wielrenner blijft een kwetsbare weggebruiker", luidt de boodschap.