Binckbank Tour etappe 1: Wie pakt eerste leiderstrui?

Dinsdag staat de eerste etappe van de Binckbank Tour op het programma. De klassementsmannen mogen nog even in de wachtkamer blijven zitten want de eerste etappe is spek voor de bek voor de sprinters.

De etappe dinsdag vertrekt in Blankenberge en komt 150 kilometer later in Ardooie aan. Op 37 kilometer van de finish ligt de gouden kilometer. Dat is een succesrecept uniek aan de Binckbank Tour waarbij renners op een kilometer in drie verschillende bonificatiesprints in totaal 9 seconden bonificatie kunnen winnen.

Ook aan de finish liggen bonficatieseconden, de winnaar van de eerste etappe wordt dus waarschijnlijk ook de eerste leider zal worden.

Check the track of Blankenberge - Ardooie, the 1st stage of BinckBank Tour 2020! pic.twitter.com/VrKDdYPav5 — BinckBank Tour (@BinckBankTour) September 4, 2020

Favorieten

Vooraf lijkt het vooral een Duits-Belgisch duel te worden. Pascal Ackermann moet voor BORA ritzeges wegkapen in deze Binckbank Tour. Ackermann won in de Tirreno twee etappes uds lijkt in topvorm te zijn.

Voor België wordt het rekenen op ex-Belgisch kampioen Tim Merlier. Hij versloeg Ackermann in de Tirreno en bewees dat hij op pure snelheid zeker niet de mindere is van Ackermann.

Ook Jasper Philipsen staat aan de start. Hij zal het speerpunt van UAE zijn tijdens de Belgische rittenkoers.

Ook ex-wereldkampioen Mads Pedersen staat aan de start. Pedersen won in de Ronde van Polen nog een massasprint en eindigde in de Tour 4x in de top 10. Op de Champs Elysées werd hij zelfs tweede.