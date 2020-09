Consternatie troef: Giro Rosa verliest WorldTour-statuut

De Giro Rosa wordt sinds lange tijd beschouwd als de meest toonaangevende wielerwedstrijd bij de vrouwen, de Ronde van Frankrijk voor de vrouwen zeg maar. Maar de Italiaanse rittenkoers is haar statuut van WordTour-koers kwijt.

Het was voor de organisatie even schrikken toen de GIro Rosse niet meer als WorldTour-koers werd opgenomen in de kalender van 2021. De UCI degradeerde de wedstrijd naar het tweede niveau (2.Pro).

Het is vooral één belangrijke regel die ze aan hun laars gelapt hebben bij de organisatie. Een UCI-wedstrijd bij de vrouwen moet namelijk minstens 45 minuten live-coverage hebben en dat was niet zo tijdens de 31e editie van de Giro Rosa. Er waren zelfs helemaal geen livebeelden.

De UCI had aan het Amerikaanse Cyclingnews laten weten dat ze door de de organisatie van de GIro Rosa niet op de hoogte waren gebracht dat er geen livebeelden waren. Omdat ook de Ronde van Frankrijk en de Tirreno-Adriatico gereden werd, vond de RAI het blijkbaar niet de moeite waard.

De enige manier om de Giro Rosa te kunnen volgen afgelopen editie was via Twitter en enkele beelden na de wedstrijd die als live werden bestempeld, maar dat waren ze dus allerminst. De afgelopen editie van de Giro Rosa werd gewonnen door Anna ven der Breggen.