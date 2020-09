Jasper Philipsen zet de eerste rit van de BinckBank Tour achter zijn naam

Jasper Philipsen heeft de eerste rit van de BinckBank Tour gewonnen. De Belg was de rapste in de sprint.

Vorig jaar eindigde hij nog tweede, maar dit jaar was de 22-jarige Belg wel bij de pinken. In de sprint versloeg hij Mads Pedersen en Pascal Ackermann.

Het was een hectische finale. In het slot was er een zware valpartij in het peloton, waarbij onder andere Oliver Naesen zwaar ten val kwam. Door die valpartij werd het peloton gehalveerd.

Het was een renner van Sunweb die het wiel raakte van een collega van Israel Start-up Nation. Verschillende renners kwamen zwaar gehavend de streep over.