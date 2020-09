Mathieu van der Poel aan eeuwige rivaal Wout van Aert: "Echt indrukwekkend en dat net na de Tour"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren jarenlang elkaars rivaal in het veldrijden, maar nu veroveren de twee de wielerwereld op de weg. Hun bewondering voor elkaar hebben ze echter nooit onder stoelen of banken gestoken.

En dat doet van der Poel nu ook niet na de tweede plek van Van Aert op het WK in Imola. "Dat is echt indrukwekkend wat hij daar gepresteerd heeft en zeker nu, net na de Tour", vertelt van der Poel aan Sporza.

"Maar ik geloof dat iedereen te kloppen is, dat heeft Alaphilippe toch ook weer bewezen", lacht de Nederlander.

Over zijn eigen seizoen is hij voorlopig niet tevreden, al is er wel beterschap op komst. "Misschien omdat ik te hard getraind had. Ik zal eerder te veel dan te weinig doen. Een drama was het niet in die koersen, maar ook niet wat ik ervan verwacht had."

"Het is een aparte periode geweest voor iedereen. Sommige renners kwamen daar sterker uit, bij mij draaide het iets anders uit. Ik was het altijd gewoon om voorin te koersen, maar deze keer speelde ik niet mee voor de overwinning. Ik was gewoon niet goed genoeg."

Maar op het Nederlands kampioenschap en met een ritzege in de Tirreno is hij wel klaar voor het najaar.