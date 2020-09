Pogacar weet niet van ophouden en rijdt ook nog eens Waalse Pijl

Voor Tadej Pogacar is zijn wielerseizoen al geslaagd. De Sloveen won namelijk de Ronde van Frankrijk. Op het WK probeerde hij het met een poging van ver maar eindigde pas 33e. Aan een pauze denkt hij echter niet.

Want de 22-jarige renner van UAE-Team Emirates zal woensdag aan de start staan van de Waalse Pijl. Daarna rijdt hij zondag ook nog Luik-Bastenaken-Luik. Voorlopig staat ook de Ronde van Vlaanderen nog op het programma.

Bij UAE hebben ze meerdere ijzers in het vuur om te zegevieren op de muur van Huy. Met Rui Costa en Sergio Henao hebben ze ervaern klanten mee in de Ardennenklassiekers. Henao werd in 2013 ook nog eens tweede, na Daniel Moreno.

Het is voor Pogacar de eerste keer dat hij start in de Waalse Pijl. Hij is samen met Richie Porte en Rigoberto Uran de enige die drie weken lang voor het klassement gestreden heeft in de Tour en aan de start zal staan woensdag.