Campenaerts op zoek naar eerherstel in Giro met 65 tijdritkilometers

NTT lijkt een ploeg vrijbuiters gekozen te hebben met Meintjes, Pozzovivo,, O'Connor, Ghebreigzabhier, Campenaerts, Wyss, Sunderland en Sobrero. Meintjes reed in 2016 en 2017 naar een 8e plek in de Tour, Pozzovivo reed meermaals top 10 in de Giro en de Vuelta maar is ondertussen al wel 37 jaar.

Het wordt vooral uitkijken naar Victor Campenaerts deze Giro. Op het WK eindigde hij 'pas' 8e terwijl hij naar eigen zeggen in topvorm is.

Er staan in deze Ronde van Italië namelijk drie keer een tijdrit gereden. De eerste en de laatste etappe worden beslecht via een tijdrit van telkens zo'n 15 kilometer. De 14e etappe is een iets langere tijdrit van 34 kilometer maar wordt ook als vlak beschouwd. Kan hij zichzelf opnieuw bewijzen als toptijdrijder? Wereldkampioen tijdrijden Ganna staat alleszins ook aan de start.

Ook nummers 4 en 5 - Thomas en Dennis - doen mee.

Bij INEOS was het al langer bekend dat ze de kaart Geraint Thomas gingen trekken tijdens deze Giro. De Welshman krijgt wel geen supersterke ploeg mee zoals ze bij INEOS wel doen tijdens de Tour. De onverslijtbare Castroviejo rijdt opnieuw mee in dienst. Ook Geoghegan Hart, Dennis, Narvaez, Puccio, Swift en Ganna moeten Geraint Thomas naar de roze trui leiden.

On Saturday the fight for the maglia rosa begins at the Giro. Here's how the INEOS Grenadiers will line up in Italy.



