Hirschi houdt maar niet op met imponeren: "Als je de benen hebt, is het gemakkelijker om te winnen"

Naast Wout van Aert is zeker ook Marc Hirschi één van de grote sterren uit het tweede seizoensdeel. Zijn fenomenale Tour, bekroond met één ritzege, was al fenomenaal. Brons op een zwaar WK evenzeer. Nu komt daar nog de zege in de Waalse Pijl bij, het kan niet op.

Marc Hirschi wist natuurlijk wel dat er een heel belangrijke voorwaarde was om in aanmerking te komen voor de overwinning. "De benen moeten goed zijn. Als je de benen hebt, is het gemakkelijker om te winnen." Een wet die zelfs op de Muur van Hoei overeind blijft. "We weten wat voor beklimming het is."

Het was ook wel kwestie van een goede timing en het hoofd koel te houden. "Je mag niet te vroeg gaan. Ik pakte het wiel van Richie Porte en daarna dat van Woods. Ik wachtte iets langer en ging dan."

Uiteindelijk komt het in zo'n eendagskoers altijd aan op de vorm van de dag. "Het is altijd moeilijk, het is een zware koers. Maar als je de benen hebt, is het gemakkelijker. Het is een grote verrassing dat ik nu tot de groten behoor."