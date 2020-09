Interview Ondanks meerdere troeven bij Jumbo-Visma steekt Tom Dumoulin zich niet weg: "Voel me best goed na het WK"

Tom Dumoulin is nu niet het meest explosieve type, maar kan natuurlijk wel enorm hard bergop rijden. Daarmee kan je ook al een heel eind komen in de Waalse Pijl. Dumoulin had aan de start in Hervé wel zin in de Ardennenklassieker.

Dumoulin heeft natuurlijk nog maar pas het WK gereden en dat was ook al zo'n zware koers. Nu komt er dus opnieuw één aan. "Eerst was ik niet vooral om hier aan de start te staan, maar de plannen zijnn gewijzigd. Ik voel me best wel goed na het WK wielrennen. Ik ben goed hersteld." MOGELIJK KOPMAN IN FINALE Dat is al een eerste positief teken. Gaat Dumoulin dan ook mee doen voor de ereplaatsen in de Waalse Pijl of zelfs voor winst? "Als ik me tijdens de koers ook goed voel, kan ik de kopman zijn tijdens de finale. Maar Met Lennard Vingegaard en Lennard Hofstede hebben we nog andere jongens die een goed resultaat kunnen behalen." Met hun enthousiasme moet dus ook rekening gehouden worden. Hoe pakt Jumbo-Visma het dan best aan? "Het zal een open wedstrijd worden voor ons", voorspelt Dumoulin.