Organisatie heeft oplossing gevonden voor donderdagetappe BinckBank: criterium in Aalter

De tijdrit van woensdag mag dan wel geschrapt zijn wegens strengere maatregelen in Nederland, de organisatie van de BinckBank Tour heeft wel een oplossing gevonden voor de donderdagetappe die normaal gezien van start zou gaan in Zeeland en zou aankomen in Aalter.

Want organisator Golazo maakte via een persbericht bekend dat de start van de etappe eveneens in Aalter zal liggen. "Oorspronkelijk zou de derde rit starten in het Zeeuws Philippine. Gisterenavond beslisten de Nederlandse burgemeesters van de start- en aankomstplaatsen om de BinckBank Tour niet meer toe te laten", meldt Golazo.

"De gemeente Aalter ging vrij enthousiast in op het voorstel van de organisatie om de etappe ook in Aalter te laten starten. De voorziene lokale ronde zal 7 keer verreden worden in plaats van 3 keer", lichten ze toe.

De etappe van donderdag wordt zo ingekort tot 145 kilometer in plaats van 173 kilometer. Hoogstwaarschijnlijk wordt er gesprint voor de overwinning in Aalter.

Vrijdagetappe met aankomst in het Tom Dumoulin Bike Park

Normaal gezien zou de etappe van vrijdag helemaal over Nederlandse wegen gereden worden met aankomst in het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen. Golazo liet weten dat ze aan het zoeken zijn naar een alternatief voor die etappe. Woensdagnamiddag wordt verdere communicatie verwacht.

Jasper Philipsen won de eerste etappe in de BinckBank Tour en zal met het oog op het algemene klassement misschien niet ontevreden zijn dat net de tijdrit geschrapt is.