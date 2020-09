HERBELEEF: Sensationele Marc Hirschi wint na rit in de Tour en WK-brons ook de Waalse Pijl

Volg hier de ontknoping van de Waalse Pijl, met zoals altijd weer de Muur van Hoei die het bij iedereen zal doen kraken in alle voegen. De revelatie van de Ardennenklassieker was hoe de jonge Mauri Vansevenant van Deceuninck-Quick.Step, de winst was voor Hirschi.

FINISH: Marc Hirschi wint! Porte, Hirschi en Pogacar maken lang de beste indruk op de Muur. Porte en Pogacar kraken echter, Hirschi moet het uitvechten met Woods voor de zege. Hirschi demonstreert echter nog maar e zijn klasse en komt als eerste boven. Cosnefroy is tweede, Woods derde. NOG 1 KM: Vansevenant en Uran worden bijgebeend door de groep der favorieten. Anderhalve kilometer tot de streep, de Muur van Hoei wenkt! NOG 3 KM: Het heeft nog lang geduurd, maar Uran is tot bij Vansevenant geraakt. Die hangt zijn wagonnetje aan. NOG 8 KM :Mauri Vansevenant ging dus solo zijn kans en houdt het op klasse en karakter wel erg lang vol. Eerst stuurde Pogacar Rui Costa voorop, maar de Portugees zou niet eens tot bij Vansevenant komen. Rigoberto Uran is nu wel bijna bij hem en dan kan de finale helemaal losbarsten, met uiteraard de Muur van Hoei die nog een laatste keer beklommen moet worden. NOG 10 KM: Wat is het verhaal van de dag? Met enkele grote namen afwezig, werd gespeculeerd over een ontsnapping die wel eens tot het einde kon dragen. Wie zat er in de vlucht? Vier man: Van Poucke, Paasschens, Gaillard en... Mauri Vansevenant. De naam van het toptalent van Deceuninck-Quick.Step was zeker de opvallendste vooraan. Paasschens ging het langst met hem mee, maar Vansevenant was wel de sterkste in de kopgroep.