Tourwinnaar heeft WK goed verwerkt, maar realisme overheerst: "Betere punchers dan mij aan de start"

De Tour de France winnen, dan naar het WK en vervolgens starten in de Waalse Pijl: er komt behoorlijk veel af op Tadej Pogacar. Door de afwezigheid van enkele specialisten liggen er misschien ook kansen voor de man die in Parijs in het geel stond.

Alvast geen zorgen bij de Sloveen dat het WK in Imola nog in de benen kon zitten. "Het WK ben ik alweer vergeten. Het was een zware koers. Ik heb er het maximum mogelijke gedaan. Ik voelde me wel goed zondag en ik hoop dat het vandaag hetzelfde is", zei Pogacar aan de start van de Waalse Pijl in Hervé.

Het is goed voor mij dat enkele favorieten er niet bij zijn

Geen Alaphilippe, geen Valverde: in de vorm waarin Pogacar nu verkeert, is dit misschien wel een uitgelezen kans om een klassieker op zijn naam te schrijven. "Het is goed voor mij dat enkele favorieten er niet bij zijn. Niet perfect, want er doen nog andere sterke mannen mee."

U hoort het: realisme troef bij de Tourwinnaar, al is de Waalse Pijl wel een wedstrijd die hem aanstaat. "Het is dit soort parcoursen dat me ligt: zware wedstrijden met lastige hellingen, maar er staan betere punchers dan mij aan de start."