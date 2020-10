Alaphilippe aan Lefevere: "Ik hoor dat je alles op Remco gaat zetten, maar ik ga heel mijn leven bij u blijven, hé"

Met Julian Alaphilippe heeft Patrick Lefevere opnieuw de wereldkampioen op de weg in zijn ploeg. Alaphilippe staat natuurlijk al langer bekend als een echte klasbak. Opvallend is dat de Fransman wel nog altijd vaak bevestiging zoekt bij Lefevere.

Dat kwam aan het licht tijdens Extra Time Koers. Lefevere schetste hun conversatie na het WK wielrennen. "Julian tegen mij: 'Ben je fier op mij?' Hij had dat al een keer gevraagd. Ik pak hem vast en hij zegt: Ik ga heel mijn leven bij u blijven, hé. Ik hoor dat je alles op Remco gaat zeggen, maar je gaat mij toch niet laten vallen, hé?"

Het gebeurt wel vaker dat Alaphilippe graag feedback heeft van Lefevere. "Hij vraagt altijd: 'Ben je fier op mij?' Dat komt uit zijn hart. Die jongen is niet van rijke komaf." Vorig jaar verlengde Julian Alaphilippe nog zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step.

TWEESTERRENRESTAURANT

Lefevere weet nog goed hoe dat ging. "Hij tekende bij, gelukkig voor mij voor de Tour. Ik zeg: jij gaat naar Roeselare komen en jij gaat betalen in een tweesterrenrestaurant. Hij tekent, pakt me vast en begint weer te wenen. Hij zegt: "Weet je wel wat dat betekent voor mij? Ik ben nog nooit in een sterrestaurant geweest."'