Alaphilippe rijdt wél Luik-Bastenaken-Luik en kan daar regenboogtrui voor het eerst laten blinken

Schitterend nieuws voor de Belgische wielerliefhebber: die krijgt Julian Alaphilippe als eerste in zijn regenboogtrui te zien. Nochtans paste de nieuwe wereldkampioen voor deelname aan de Waalse Pijl, de koers die hij vorig jaar won. In Luik-Bastenaken-Luik doet Alaphilippe wel mee.

Dat is de voornaamste conclusie bij het bekijken van de selectie van Deceuninck-Quick.Step voor Luik-Bastenaken-Luik. Met Tim Declercq, Rémi Cavagna, Dries Devenyns en Bob Jungels doen er nog renners mee die het klappen van de zweep wel kennen.

Ook is er plaats voor enkele jonge wolven, met Andrea Bagioli en de in de Waalse Pijl zo indrukwekkende Mauri Vansevenant. De meeste aandacht zal desalniettemin naar Alaphilippe gaan. Die spendeerde na zijn wereldtitel enkele dagen bij zijn familie en reed dus niet de Waalse Pijl, maar gaat er dus wel volop voor in die andere Ardennenklassieker.

GOEDE MORAL

"Het zal speciaal worden met Julian voor het eerst in de regenboogtrui", weet ook Tom Steels. "We hebben een gemotiveerd team dat klaar is om hem te steunen. We weten dat de beklimmingen heel zwaar zullen zijn. Het weer ziet er niet al te goed uit voor zondag, maar we gaan naar daar met een goede moral."