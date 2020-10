Boek 'Ik had een droom' over Bjorg Lambrecht uitgebracht, 1ste exemplaar voor ouders: "Een lieve sloddervos"

Er is een boek uitgebracht over Bjorg Lambrecht, die ons op 5 augustus 2019 veel te vroeg verliet, met de titel: 'Ik had een droom'. Auteur van het boek is Yves Brokken, de uitgever is Raf Willems. Het boek is een herinnering aan Bjorg.

In 'Ik had een droom' vertellen meer dan zeventig mensen wie Bjorg Lambrecht voor hen was. En gaat het uiteraard over de grote droom van Bjorg om wielrenner te worden. Een droom die hij -ook al kreeg hij veel te weinig tijd op deze planeet- heeft kunnen waarmaken. PERFECTIE NASTREVEN IN DE KOERS Het eerste exemplaar van het boek ging naar de ouders en de zus van Bjorg. Zijn ouders weten natuurlijk beter dan wie ook dat Bjorg alles deed om het in het wielrennen te maken. "Privé was hij slordig tot en met. Maar bij alles wat met het wielrennen te maken had, moest het meer dan perfect zijn", vertelt de vader van Bjorg aan VRT NWS. Ook de mama van Bjorg deelt die mening uiteraard. "Hij was een sloddervos, dat was een feit. Een lieve sloddervos."