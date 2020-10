Cofidis neemt Vanbilsen dan toch niet mee naar de Giro en communiceert over coronatest

Er zal een Belg minder aan de start van de Giro staan dan verwacht. Kenneth Vanbilsen ziet de Ronde van Italië aan zijn neus voorbijgaan. De renner van Cofidis zat aanvankelijk wel in de selectie, maar het komt niet tot een deelname.

Op 29 september had de Franse formatie nog meegedeeld dat Vanbilsen één van de acht renners was die de Giro zou betwisten. Enkele dagen later moeten ze op die plannen terugkomen. "Kenneth Vanbilsen is ziek en zal niet starten in de Ronde van Italië. Een medische beslissing", laat Cofidis weten.

Wel geven ze ook nog mee dat Vanbilsen voor alle duidelijkheid negatief getest heeft op Covid-19. Het gaat dus niet om het oplopen van het coronavirus, maar om een andere ziekte. "Onze Belgische puncher zal vervangen worden door Marco Mathis."