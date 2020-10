De Cauwer en Lefevere: 'Nieuwe operatie voor Jakobsen, voor Groenewegen moeilijk om weer wielrenner te worden'

De crash in de Ronde van Polen waarbij Dylan Groenewegen Fabio Jakobsen aanreed blijft nazinderen. Groenewegen zal dit jaar niet meer in actie komen. Jakobsen uiteraard ook niet meer. De renner van Deceuninck-Quick.Step moet binnenkort zelfs opnieuw onder het mes.

Jumbo-Visma kondigde recent aan dat Groenewegen in 2020 niet meer zal koersen. De Nederlander moest herstellen van zijn sleutelbeenbreuk, maar het neigt ook naar een maatregel om hem af te schermen. "Ik denk dat het voor die jongen door de gevolgen heel moeilijk zal zijn om nog wielrenner te worden", zegt José De Cauwer in Extra Time Koers.

Natuurlijk is Fabio Jakobsen wel het grootste slachtoffer van die vreselijke valpartij die dag. "Voor Jakobsen is het maal duizend", aldus De Cauwer. Wie daar meer kon over vertellen, was Patrick Lefevere. De CEO van Deceuninck-Quick.Step meldde dat een nieuwe operatie zich opdringt voor Jakobsen.

IMPLANTATEN VOOR KAKEN

"Op 8 oktober wordt hij opnieuw geopereerd en worden er nieuwe implantaten in zijn kaken gestoken", laat Lefevere weten. "Maar er is nog veel werk. Mentaal heeft hij het heel moeilijk."