Gilbert ondervindt nog heel veel last aan de knie maar wil nog geen kruis over seizoen maken

Philippe Gilbert heeft een kruis gemaakt over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar nog niet over het seizoen. Gilbert ondervindt nog te veel last aan zijn knie nadat hij die brak tijdens de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk.

Gilbert was verbazingwekkend snel opnieuw aan het koersen na zijn opgave in de Tour. Hij leek zich nog helemaal klaar te kunnen stomen op het klassieke werk midden-eind oktober. Maar donderdag kwam dan toch het nieuws dat hij nog te veel last had.

Bij HLN reageert Gilbert op de beslissing om toch opnieuw uit competitie te gaan. "Ik rijd nog altijd rond met pijn in de knie", opent hij. "De koersen waaraan ik heb meegedaan waren nog niet van het hoogste niveau. Maar wanneer het heel snel ging, kon ik de besten niet volgen."

"In de zware koersen zoals de Ronde van Vlaanderen zal ik dan zeker niet meekunnen met hen. Het heeft dan weinig zin rond te blijven rijden. Dat zou fout zijn en het probleem verder duwen. Ik heb nooit echt pijnvrij gereden en verlies in elke bocht 2-3 meter. Ik begin moe aan de finale, dat is niet de bedoeling", klinkt het.

"Geen zin om met rugnummer 1 te starten in Parijs-Roubaix"

Gilbert is misschien wel wat te snel teruggekomen in competitie volgens velen, maar hijzelf denkt van niet. "Ik had twee opties: ofwel moest ik zeggen dat het seizoen er zo goed als opzat, ofwel moest ik toch nog proberen."

"Ik heb beslist om toch nog iets te forceren zonder al te veel risico's te nemen. Nu kan ik zeggen dat ik geen spijt heb, ik heb het geprobeerd en mijn best gedaan maar het lukt niet."

"Ik heb nog hoop voor de rest van het seizoen dus wil nog geen kruis maken over het seizoen. Maar ik ben een ambitieuze renner en dan met rugnummer 1 starten in Parijs-Roubaix om top 35 te rijden, dat heeft geen zin", besluit de vorige winnaar van de Helleklassieker.

Het is pijnlijk, maar ik heb geen spijt. Ik heb mijn best gedaan maar het lukt niet", klinkt niet. Ik wil niet anoniem rondrijden met het rugnummer 1 tijdens Parijs-Roubaix. Ik start graag met ambitie maar het heeft geen zin om dan niets te kunnen betekenen.