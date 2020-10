José Been wilde niet dat Simmons geschorst zou worden: "Ik heb er van wakker gelegen, ik vind het verschrikkelijk"

Quinn Simmons blijkt een aanhanger te zijn van de president, maar vooral het gebruik van die emoji werd hem kwalijk genomen. Dat kan immers geïnterpreteerd worden als blackface, een vorm van racisme. Zijn ploeg heeft hem dus voorlopig geschorst. "Ik heb er vannacht 3,5 uur van wakker gelegen. Ik vind de situatie verschrikkelijk en ook dat Quinn Simmons zijn geliefde klassiekers moet missen."

I lay awake for 3,5 hours last night. I feel horrible about the situation and terrible for @QuinnSimmons9 to miss his beloved classics.



To suspend him would never be my choice.



To cancel @TrekBikes most certainly isn’t my choice. I just bought a new Domane myself on Monday.