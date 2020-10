Jumbo-Visma duwt favorietenrol voor Giro van zich af: "Minder ervaren team"

Steven Kruiswijk heeft de Tour niet kunnen rijden, maar start nu wel als enige kopman van Jumbo-Visma in de Giro. Al wil hij niet gezegd hebben dat hij de topfavoriet is.

De 33-jarige Nederlander wil de druk niet bij zijn ploeg leggen. "We staan hier met een minder ervaren team aan de start", zei hij op zijn persconferentie. "We moeten eerst de kat uit de boom kijken."

"We moeten voorzichtig blijven en realistisch zijn wat betreft ons ambities. Het wordt zaak om de Giro rustig te beginnen, de wedstrijd niet in de eerste week meteen in handen te nemen en te zien wat komt. We starten hier zeker niet als de grote favoriet", hield hij de druk af.