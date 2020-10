Kruijswijk en Yates voor eerherstel? Nibali voor nummer drie? Revanche voor Thomas? Dit zijn de sterren van de redactie voor de Giro

Amper twee weken na de Ronde van Frankrijk gaat in Monreale de 103e Ronde van Italië van start. Onze redactie monstert voor u de favorieten.

Sterren

***** Geraint Thomas

**** Simon Yates, Vincenzo Nibali

*** Steven Kruijswijk, Jakob Fuglsang

** Miguel Angel Lopez, Rafal Majka

* Alexander Vlasov, Wilco Kelderman, Diego Ulissi

De grote namen

Er zal vooral gekeken worden naar Geraint Thomas, Simon Yates, Vincenzo Nibali en Steven Kruijswijk. Op Kruijswijk na zijn dat de enige renners aan de start die in het verleden al een grote ronde gewonnen hebben.

Geraint Thomas won in 2018 de Ronde van Frankrijk maar mocht dit jaar van de teamleiding niet mee en moest zich focussen op de Giro. Dat lijkt hem heel goed te lukken want Thomas lijkt zijn vormcurve perfect te managen. 'G' werd tweede in de Tirreno en vierde op het WK tijdrijden. Met de vele tijdritkilometers heeft hij een extra voordeel op de rest.

Simon Yates was er in 2018 al dichtbij en was in de eerste twee weken de sterkste van het pak, maar viel in de laatste week helemaal weg. Enkele weken gelden won hij wel nog de Tirreno-Adriatico.

Kruijswijk was er in 2016 dichtbij maar kwam in de roze leiderstrui ten val in de 19e etappe en verloor daardoor zijn leidersplaats.

Vincenzo Nibali mag je nooit afschrijven wanneer hij ergens start. Hij won als enige de drie grote rondes in zijn carrière en werd vorig jaar nog tweede. Het is vooral de vraag wat hij op zijn 35 nog kan.

Astana-blok

Het is wat koffiedik kijken wie er daarna komt in het rijtje favorieten. Astana heeft met Fuglsang, Vlasov en Lopez drie ijzers in het vuur maar er kan bij elke naam een vraagteken worden geplaatst.

Fuglsang heeft zich namelijk al genoeg bewezen in het klassieke werk maar zijn beste resultaat in een grote ronde is een 7e plaats in de Tour van 2013.

Miguel Angel Lopez komt dan weer net uit de Tour de France dus het is het raden naar zijn vorm. Hij toonde zich in de Tour al wel heel goed in de bergen maar kan niet tijdrijden. Met 65 km tegen de klok zal hij wel heel goed moeten zijn in de bergen. In de Ronde van Frankrijk verloor hij meer dan 6 minuten in de tijdrit richting La Planche des Belles Filles.

Voor Vlasov wordt het zijn debuut in een grote ronde. De Rus komt pas dit jaar echt piepen op het hoogste niveau met een derde plaats in Lombardije en een vijfde plek in de Tirreno. Zullen ze bij Astana voor een onervaren jongen rijden?

Outsiders

Verder zal het kijken zijn naar wat enkele outsiders zullen doen. Quick-Step heeft er zo eentje mee met de jonge Joao Almeida. Maar ook Rafal Majka kan hier zijn slag staan en een goede eindnotering ambiëren. Ook Wilco Kelderman wil iets proberen, net als Diego Ulissi die al bewees in goede vorm te zijn.