Na steun voor Trump en verkeerde emoji: Trek-Segafredo stelt juniorenwereldkampioen uit 2019 niet meer op

Voorlopig geen wielerwedstrijden meer voor één van de teamgenoten bij Trek-Segafredo van Stuyven en Theuns. De 19-jarige Quinn Simmons heeft zich immers in nesten gewerkt met een post op sociale media. Bij een tweet van de Amerikaan zou er sprake zijn van blackface.

Het begon eigenlijk met een tweet van José Been van Cycling Tips. De Nederlandse had het eerste presidentiële debat in de VS tussen president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden gevolgd. Dat werd in de pers een bitsig en slecht debat genoemd, onder meer omdat Trump Biden vaak onderbrak.

"Er is geen enkel excuus om voor deze vreselijke man te stemmen", maakte Been haar mening duidelijk. "Als je mij volgt en je Trump steunt, mag je vertrekken." Daar ging Quinn Simmons op in. "Daaaag", repliceerde de renner en hij zette er een emoji achter: een donkerbruine hand die zwaaide.

I like talented young bike racers as much as anyone, but I refused to cheer for anyone who supports a racist, hateful fascist like @QuinnSimmons9 does. I am officially rooting for everyone else. pic.twitter.com/FvYavmNULl — Peter Flax (@Pflax1) September 30, 2020

Daarna opperde iemand anders op Twitter dat Simmons blijkbaar een aanhanger was van de huidige Amerikaanse president. "Dat kopt", laat Simmons weten in een reactie, met ook nog de afbeelding van de Amerikaanse vlag daarbij.

Het zijn niet zozeer de politiek opvattingen van de renner die hem in de problemen hebben gebracht, wel de manier waarop hij het bracht in die eerste reactie op de tweet van José Been. De emoji die Simmons gebruikte kan wijzen op blackface, en dus op racisme.

"Spijtig genoeg heeft Quinn Simmons online statements gemaakt die verdeeldheid zaaien en schadelijk zijn voor het team en de positieve toekomst die we hopen helpen te creëren voor onze sport. Voorlopig zal hij niet meer koersen voor Trek-Segafredo. We zullen het publiek op de hoogte houden van verdere beslissingen", reageert de ploeg in een persbericht.