Philipsen moest de duimen leggen voor Pedersen in BinckBank Tour: "Ik dacht even dat ik hem had"

Geen twee op twee voor Jasper Philipsen. De sprinter van UAE Team Emirates kwam in de tweede etappe van de BInckBank Tour net tekort. Mads Pedersen snelde hem in de slotmeters nog voorbij.

Achteraf geeft Philipsen aan niet ontevreden te zijn met zijn tweede plek. Hij vindt het vooral jammer dat hij ook zijn leiderstrui kwijt is aan Pedersen.

"We hebben goed gereden vandaag. Het was belangrijk om voorin te zitten vanwege het slechte weer en dat lukte goed", zegt Philipsen op de ploegwebsite.

"De ploegmaten zetten me af op een goede plek en ik ging aan langs de linkse kant van de weg. Ik dacht even dat ik de rit zou winnen maar dan kwam Pedersen met veel meer snelheid op het laatst emoment. Ik had graag de leiderstrui gehouden maar ik ben blij met het resultaat en ook blij dat we allemaal veilig gefinisht zijn in natte omstandigheden", klinkt het.

Vrijdag staat er een tijdrit van 8,1 kilometer op het programma in de BinckBank Tour, ter compensatie van de niet-gereden tijdrit in Nederland dinsdag vanwege de strengere coronamaatregelen in het land.