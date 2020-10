Scheldeprijs zal ook van startplaats moeten veranderen

Net als sommige ritten in de BinckBank Tour speelt ook de Scheldeprijs zich af op zowel Nederlandse als Belgische bodem. Normaal toch. In de huidige omstandigheden blijkt dat niet meer te kunnen. Zo is ook de Scheldeprijs gedwongen op zoek te gaan naar een andere startplaats.

Omdat in Nederland events met toeschouwers opnieuw verboden zijn, hebben ze in de BinckBank Tour hun programma behoorlijk overhoop moeten gooien. Aalter zou normaal enkel dienst doen als aankomstplaats, maar is eveneens de startplaats van de derde etappe geworden.

GEEN START IN TERNEUZEN

Ook voor de Scheldeprijs, de eendagskoers die op 14 oktober doorgaat, zal er een nieuwe startplaats gevonden moeten worden. De burgemeester van Terneuzen, de havenstad waar normaal de start had plaatsgevonden, heeft laten weten de Scheldeprijs dit jaar niet te kunnen ontvangen.

Daar moet dus een oplossing voor gevonden worden. Flanders Classics zou al een plan B achter de hand hebben. De voorbije twee jaar ging de Scheldeprijs in Terneuzen van start. Voordien werd het vertrek ook al in Antwerpen, Mol of aankomstplaats Schoten georganiseerd. Vorig jaar snelde Fabio Jakobsen naar winst in de Scheldeprijs.