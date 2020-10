Stevig hertekende BinckBank Tour kan alsnog hervatten: een overzicht van de nieuwigheden

Bij de organisatie van de BinckBank Tour moeten ze met de handen in het haar gezeten hebben toen events met publiek weer verboden werden in Nederland. Veel tijd om te talmen was er niet, want er moest een wedstrijd gered worden. Dat is gelukt. Een overzicht.

Het coronavirus houdt momenteel weer volop huis in Nederland. Dat zorgt er niet alleen voor dat onze noorderburen de Amstel Gold Race afgelast zagen worden, maar ook de BinckBank Tour werd hard getroffen. Het was puzzelen, maar de organisatie is toch tot een mooi hertekend parcours kunnen komen.

RUSTDAG

Woensdag werd er natuurlijk niet gekoerst na het wegvallen van de tijdrit in Vlissingen. Die dag was nodig om alles in het werk te stellen om de noodzakelijkke wijzigingen door te voeren en akkoorden te sluiten met gemeentebesturen. Voor de renners werd het een rustdag. Het is eens wat anders in een korte rittenkoers.

AALTER EN RIEMST 'TO THE RESCUE'

De BinckBank Tour kan wel weer hervat worden, met dank aan de gemeente Aalter. In principe stond er een rit van Philippine naar Aalter op het programma. In de plaats daarvan zal Aalter ook dienst doen als startplaats en is er een korte etappe van 145 kilometer op poten gezet.

Vrijdag kan er alsnog tegen de klok gereden worden, met een individuele tijdrit van 8,1 kilometer in en rond Riemst. De aankomst ligt in deelgemeente Kanne. Het is een korte tijdrit, maar wel op een best golvend parcours. Zo moeten de renners de Slingerberg zien te temmen. De slotetappe op zaterdag is ongewijzigd gebleven: dan rijdt het peloton van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen.