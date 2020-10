Tim Wellens betreurt genomen beslissing op weg naar Hoei: "Ik moet nog wat verbeteren"

Tim Wellens is een beetje op de dool. Niet dat de Limburger een mal figuur slaat. Na de val die hem uit de Tour hield, moet hij weer opbouwen. Alleen: daar is geen tijd voor. Het is nu dat de klassiekers gereden worden. Een 21ste plek, daar was hij niet voor naar de Waalse Pijl afgezakt.

Er zit weinig anders op dan het resultaat te aanvaarden. Wellens vindt dat hij het de omstandigheden in acht genomen niet onaardig doet. "De benen zijn niet slecht. Maar nog niet goed genoeg om mee te doen voor winst", zegt de renner van Lotto Soudal aan Het Laatste Nieuws. TEKORT AAN VERTROUWEN In zijn situatie was het misschien handig geweest om vooraf te anticiperen. "Toen Uran ging, had ik misschien moeten meegaan. Ik heb getwijfeld. Maar ik heb het niet gedaan." Waarom niet? "Misschien omdat ik wat vertrouwen mis." Dat kruipt wel in het hoofd, als je nog net niet ver genoeg staat terwijl je koersen eraan komen. Zondag in Luik-Bastenaken-Luik zit er misschien wel een topresultaat in. "Ik moet nog wat verbeteren", tempert Wellens.