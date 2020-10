Vanendert niet voor het eerst beste Belg in Waalse Pijl: "Ondanks afwezigheid Alaphilippe/Valverde zeer snelle koers"

Schrijf Jelle Vanendert maar niet te vroeg af. De inmiddels 35-jarige renner rijdt wel niet meer in de WorldTour, maar is in de Waalse Pijl steevast bij de beteren op de Muur van Hoei. Ook dit jaar, al had hij zelf nog op een betere uitslag gehoopt.

"Ik was goed in vorm. Ondanks de parcourswijziging en de afwezigheid van Alaphilippe en Valverde was het een zeer snelle koers. De omstandigheden waren goed, we hebben niet te veel regen gehad. Er kwamen verschillende aanvallen toen we aan de lokale ronden begonnen. Het was vechten om goed gepositioneerd te blijven voor de Muur van Hoei", doet Vanendert het verhaal over het eerste deel van de koers.

TOP 8 WAS MOGELIJK

"Aan de voet bleef er nog veel volk over, maar ik zat goed geplaatst. Ik had voorzien om mijn inspanning 200-250 meter voor de meet te beginnen, maar mijn concurrenten hebben er anders over beslist. De aanvallen begonnen voordien al", draaide het niet helemaal uit hoe de man van Bingoal-Wallonie Bruxelles het voor ogen had. "Ik denk dat ik beter had kunnen doen. Een top 5 was te hoog gegrepen, maar een top 8 was mogelijk geweest."

Het werd uiteindelijk de twaalfde plaats voor hem. Dat maakt Vanendert wel de beste Belg in de uitslag. Zoals al zo vaak, met als orgelpunt de editie van 2018, toen hij derde werd. "Ik ben wel blij met mijn koers en die van de ploeg. Ik ga me nu concentreren op Luik-Bastenaken-Luik. Een wedstrijd met een moeilijk parcours, maar ik hoop op een goed resultaat."