Mads Pedersen wist dat landgenoot Kragh Andersen sterk ging zijn: "Hij is indrukwekkend in dit werk"

Mads Pedersen is blijkbaar net zoals Wout van Aert een manusje van alles. We leerden hem kennen in de Ronde van Vlaanderen van 2018 waar hij tweede werd. Maar hij kan ook sprinten en tijdrijden blijkbaar.

Want donderdag won Pedersen de massasprint in de BinckBank Tour voor Jasper Philipsen en Pascal Ackermann. Vrijdag stond hij goed zijn mannetje in de korte tijdrit van 8,1 kilometer. De dagoverwinning was voor Soren Kragh Andersen maar Pedersen eindigde op amper 8 seconden van zijn landgenoot, op slechts 2 seconden van bronzen medaille op het WK tijdrijden Stefan Küng. Achteraf was Pedersen blij met het verdedigen van zijn leiderstrui. "Ik wist dat Soren Kragh goed zou zijn, hij is indrukwekkend sterk in deze korte tijdritten. Het zijn goede dagen voor het Deense wielrennen. We hebben een sterk team en geloven erin dat we het algemene klassement kunnen winnen", klinkt het. Druk programma Pedersen heeft al heel wat wedstrijddagen op zijn conto sinds de heropstart. De Ronde van Burgos, De Ronde van Polen, De ronde van Polen, de Ronde van Frankrijk én de BInckBank Tour. Maar zijn seizoen zit er nog niet op. "Ik blijf na de BinckBank in België voor Luik-Bastenaken-Luik en daarna rijd ik nog de Vlaamse klassiekers.