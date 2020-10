Niet-selectie en Ineos-debacle in Tour geen thema meer voor Geraint Thomas: "Wil strijden voor de eindzege in Giro"

Voor het eerst in jaren is de Tour een flop geworden voor Ineos. Geraint Thomas moet in Italië de meubelen redden wat het groterondewerk betreft. Aan de Welshman zelf zal het in principe niet liggen: Thomas toonde in de Tirreno nu wel in vorm te zijn.

Eerst gaf Dave Brailsford op de persconferentie nog eens aan dat het niet naar de Tour gaan een gezamenlijke beslissing was. Dat Ineos de Tourwinnaar niet leverde, speelt Thomas ook geen parten. "Ik focus op mezelf. Ik voel niet meer druk als anders om te winnen", verkondigt de renner. ONTZETTEND HONGERIG Last van druk is er dus niet. Gretigheid om er het beste van te maken des te meer. "Eens de beslissing genomen was om niet naar de Tour te gaan, heb ik me volledig toegelegd op deze Giro. Ik ben ontzettend hongerig", laat Thomas weten. Thomas staat mee bovenaan in de favorietenlijstjes. Logisch: in 2018 won hiji nog de Tour en de tijdritkilometers in Italië spelen in zijn voordeel. Vele kenners duiden hem dus aan als grote kanshebber. "Dat is leuk. De trainingen gingen goed, de Tirreno en het WK ook. Ik zeg niet dat ik de Giro gemakkelijk ga winnen, maar ik wil wel voor de eindzege strijden."