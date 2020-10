Scheldeprijs heeft oplossing gevonden voor startplaats

In 2019 won Fabio Jakobsen de Scheldeprijs na de gekende aankomst in Schoten op de Churchilllaan. Ook de start van de klassieker zal in Schoten liggen. Daar heeft Flanders Classics een overeenkomst over bereikt met de Antwerpse gemeente.

Het was voorzien dat de Scheldeprijs zou vertrekken in het Nederlandse Terneuzen, waarna er dan ook een passage door Zeeland zou volgen, met de mogelijkheid om waaiers te trekken. Daar komt niets van in huis. Omdat in Nederland door corona events met publiek weer verboden zijn, kunnen er geen wielerwedstrijden georganiseerd worden. Flanders Classics moest dus op zoek naar een nieuwe startplaats, maar had zich goed voorbereid op een dergelijk scenario. Zo kwam er al snel een oplossing uit de bus: de start en de finish in dezelfde gemeente houden. 14 OKTOBER De Scheldeprijs zal doorgaan op 14 oktober. Het is dan editie nummer 108 van de eendagskoers, waar doorgaans de sprinters het voor het zeggen hebben.