Ook Van Avermaet aan de start in Luik-Bastenaken-Luik: "Goed gevoel meenemen naar kasseiklassiekers"

In tegenstelling tot de Waalse Pijl mag Luik-Bastenaken-Luik ook Greg Van Avermaet ontvangen. Opvallend misschien, maar zo heeft Van Avermaet dan toch al een klassieker in de benen, voor de koersen waarin hij echt wil oogsten eraan komen.

Van Avermaet heeft wel zin in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik kijk er naar uit om aan de klassiekers te beginnen. Het is natuurlijk wel wat anders omdat we er nu koersen in het najaar en anders Luik al in april doorgaat. Ik denk dat we mogelijk een andere aanpak zullen zien, omdat het nu na de Tour komt. Al heb ik nog goede benen en ben ik goed hersteld van het WK."

Het zal zondag voor hem de eerste koers zijn in een reeks van eendagskoersen. Ook het Vlaamse werk lonkt om de hoek. "Het zou leuk zijn om dit blok met een goed gevoel te kunnen beginnen, om dat dan mee te nemen naar de kasseiklassiekers volgende week."

Het is iets dat ik graag doe

Luik-Bastenaken-Luik is niet meteen de wedstrijd die je aan Van Avermaet linkt en merkwaardig genoeg gaat hij toch net als vorig jaar deelnemen. "Het is misschien niet de koers die me het meest ligt, maar het is iets dat ik graag doe en ik ken de wegen goed." De andere CCC-renners aan de start zijn Will Barta, Alessandro De Marchi, Simon Geschke, Jan Hirt, Michael Schär en Georg Zimmermann.