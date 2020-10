Toptalent van Deceuninck-Quick.Step benaderde Ganna nog het meest: "Normaal had ik Remco ondersteund"

Deceuninck-Quick.Step moet het zonder Evenepoel doen in de Giro, maar had wel de renner die Ganna in de openingstijdrit het nog het meest moeilijk maakte. João Almeida (22) heeft zich zo meteen in de schijnwerpers geplaatst. De Portugees zal nog wel zijn eigen kans mogen gaan.

Almeida was bij de vroegere starters en dat draaide goed uit. "Iedereen had bestudeerd hoe de wind stond. Het was goed om vroeg te starten." Want renners die pas op het einde aan de beurt waren haalden aan dat de wind gedraaid was. Ook kwam er wel wat commentaar of het al dan niet veilig was op dit parcours. "Het was gevaarlijk door de wind", stelde Almeida.

Het was een combinatie van parcours met weersomstandigheden die er toe leidden dat er meer valpartijen waren dan voorzien. "Er waren lange, rechte stukken. De wind kwam daar van links, van rechts. De bochten lagen er glad bij. Ik haalde mijn ellebogen uit de beugel om valpartijen te vermijden. Ik nam geen risico's."

Ganna is gewoon geweldig

Almeida zat een tijdje in de hot seat, maar moest wel 22 seconden toegeven en werd tweede. "Het verschil met Thomas en Bjerg was nipt. Ik kon hen wel voor blijven, maar Ganna is gewoon geweldig. Hij verdiende de zege. Voor mij is het een perfecte start."

In een andere rol ook, want aanvankelijk ging Remco Evenepoel de kopman zijn. "Remco is sterker dan mij en normaal had ik hem ondersteund. We hebben een hele sterke ploeg. De koers is meer open, omdat we geen echte kopman hebben en geen honderd procent garanties." Almeida kan misschien voor de jongerentrui gaan. "Je hebt Vlasov en nog andere sterke jongens. Het zal een open strijd zijn tot de laatste dag."

Ondertussen kan ritwinnaar Ganna ervan genieten om zeker één dag in het roze te staan. "Ik ben heel blij met deze trui. Het is geweldig voor mezelf en voor de ploeg. Elke trui is speciaal. Naast de regenboogtrui nu ook deze roze trui hebben is zoals in een droom."

Ganna is op korte tijd erg goed geworden in het waarmaken van de hoge verwachtingen. "Ik dacht niet te veel na over de koers. Dat is is mijn geheim. Gisteren hebben we veel gepraat onder mekaar, ook met G (Thomas), maar niet over de koers. En vandaag behalen we deze geweldige uitslag."