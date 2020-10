Alaphilippe als wereldkampioen meteen topfavoriet in klassieker: "Ik besef het vandaag pas"

Bij wie naar Luik is afgezakt, is de kans groot dat dat voor Julian Alaphilippe is. Hij is de man waar alle ogen op waren gericht voor de start van Luik-Bastenaken-Luik. Voor het eerst rijdt hij een koers in de regenboogtrui en dan nog meteen een klassieker.

"Ik heb veel motivatie", verkondigde Julian Alaphilippe deze ochtend in Luik. Zo'n regenboogtrui om de schouders dragen, dat doet wel iets met een mens. "Het is helemaal anders. Op training heb je al een goed gevoel." Alaphilippe keek vervolgens nog eens goed naar de trui die een bevestiging is van zijn WK-triomf. "Ik besef het vandaag pas."

We gaan zien hoe de koers verloopt

Bovendien is Alaphilippe als wereldkampioen ook een grote kanshebber op winst in Luik-Bastenaken-Luik. "We gaan zien hoe de koers verloopt. Er wordt mij een belangrijke rol toegedicht. Het is aan ons om er goed mee om te gaan. Het zal heel moeilijk zijn, maar we gaan het zien."

Eén zaak speelt alvast in het voordeel van Alaphilippe en Deceuninck-Quick.Step. "De ploeg die hier aan de start komt, is in elk geval sterk."