Dit zijn onze sterren voor Luik-Bastenaken-Luik!

Na de Waalse Pijl van afgelopen woensdag is het vandaag de beurt aan Luik-Bastenaken-Luik, die andere Ardeense klassieker. Vorig jaar pakte Jakob Fuglsang daar die grote klassieke zege waar hij al zolang naar op zoek was. Wat gaat het dit jaar worden?

Aangezien Luik-Bastenaken-Luik dit jaar samenvalt met het openingsweekend van de Giro is het eerst en vooral wel belangrijk om de deelnemerslijst eens goed uit te pluizen. Daar hangt immers veel vanaf. Alaphilippe is zeker een belangrijke kandidaat. Na het behalen van zijn wereldtitel werden hem enkele dagen bij zijn familie gegund.

Met frisse moed kan hij nu op zoek naar zijn eerste grote overwinning in die regenboogtrui. In die editie doken vooraan namen op als Formolo en Schachmann. Ook Woods haalde de top vijf en die heeft in de Waalse Pijl getoond dat hij er weer bovenop aan het komen is.

Daarnaast zijn er nog de mannen van de nieuwe generatie zoals Hirschi en Pogacar. Allebei gaven ze aan dat Luik-Bastenaken-Luik hen beter moet liggen dan de Waalse Pijl. Zeker in het geval van Hirschi zou dat straf zijn, aangezien hij woensdag al als overwinnaar over de meet kwam.

ONZE STERREN VOOR LUIK-BASTENAKEN-LUIK:

***** Julian Alaphilippe

**** Marc Hirschi

*** Michal Kwiatkowski - Michael Woods

** Tadej Pogacar

* Benoît Cosnefroy - Daniel Martin