Hirschi was dicht bij een perfecte Waalse dubbel: "Op de manier zoals Alaphilippe sprintte... moeilijk iets over te zeggen"

Marc Hirschi gaf in Luik-Bastenaken-Luik nog altijd dezelfde vinnige en sterke indruk zoals in de Waalse Pijl of voordien in de Tour. Tijdens de koers nam hij ook volop zijn verantwoordelijkheid. Hirschi moest het dit keer wel stellen met een tweede plek, onder meer omdat zijn sprint ontregeld werd.

Hirschi bevestigde aan de aankomst in Luik dat de vorm van de dag zeker goed genoeg was. De overwinning had er in gezeten. "Ik kon aan een goed tempo rijden", stelde het toptalent van Sunweb vast. "De benen waren goed genoeg. Ik was blij over mijn dag. Ik had de benen."

Het is moeilijk om iets over de sprint te zeggen

Wie weet was hij bij een reguliere spurt wel de snelste geweest. Maar Alaphilippe voelde hem komen en maakte een zwieper naar links. Een actie waar de Fransman zou voor gedeclasseerd worden. "Het is moeilijk om iets over de sprint te zeggen. Op de manier waarop Alaphilippe sprintte... Zo kon er wel iets gebeuren. Hij beweegt wel een beetje en raakt zeker mijn wiel."

Wie verder kijkt dan dit akkefietje, weet dat Hirschi weer een dijk van een klassieker gereden heeft en ook de volgende jaren kandidaat-winnaar moet kunnen zijn in Luik. "Het is de tweede keer dat ik hier deelnam. Ik had dit niet verwacht. En dan ook nog met die zege in de Waalse Pijl erbij. Ik kom hier terug om te winnen."