Roglič haalt twee weken na de desillusie zijn gram: "Uiteindelijk win ik toch iets, hé"

Het leven van een topsporter, dat is vallen en opstaan. Primož Roglič heeft gedemonstreerd dat hij na een grote ontgoocheling toch weer kan opstaan. De Ronde van Frankrijk winnen lukte hem niet. In Luik stond hij wel op het hoogste schavotje van het podium.

Roglič deed aanvankelijk eigenlijk amper mee in de sprint om de zege. Tot daar dat manoeuvre van Alaphilippe was en Roglič op volle snelheid kwam. "Het is ongelooflijk. Het was zo close. Je mag nooit stoppen met erin te geloven. Ik ben blijven verder rijden tot de laatste centimeter", reageert de eerste Sloveense winnaar ooit in Luik-Bastenaken-Luik.

En of de vreugde groot was. "Ik heb superblij dat ik de zege te pakken heb. Het is een ongelooflijk gevoel." Die gemiste kans in de Tour spoelt hij zo door. Zo zijn alle inspanningen tijdens de lockdwon en in dit wielerseizoen toch niet voor niets geweest. "Ik zit midden in een lange periode dat ik weg van huis ben, drie maanden. Uiteindelijk win ik dan toch iets, hé."

WISHLIST

Ook is het mooi voor Jumbo-Visma dat die beloning er eindelijk is. "Ik ben trots op de jongens. Tom Dumoulin was heel goed aan het einde, maar hij niet alleen. De ploeg heeft een superjob gedaan. Ik was de hele tijd beschermd. Het stond op mijn wishlist om een Monument te winnen."