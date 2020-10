Tweede etappe in de Ronde van Italië is een prooi voor Diego Ulissi, Sagan strandt op plaats 2

Diego Ulissi heeft de tweede rit in lijn gewonnen in de Ronde van Italië. De Italiaan van UAE-Emirates rondde puik ploegenwerk af. Sagan oogde indrukwekkend maar kwam in de sprint toch tekort.

Na de tijdrit van zaterdag kregen de renners zondag een etappe van 150 kilometer voor de kiezen. Een relatief vlakke etappe met het venijn in de staart, de slotklim richting Agrigento is 3,7km met een gemiddelde van 5,3%.

Ontsnappingskoning Thomas De Gendt waagde zijn kans in de vlucht van de dag maar in het peloton zaten nog te veel ploegen die hun puncher in stelling wilden brengen voor een etappeoverwinning, vooral de mannen van Sunweb waren aanwezig in dienst van Michael Matthews.

Slotfase

Bij Grouama-FDj geloofden ze heel erg in Frans kampioen Arnaud Démare, een serieuze gok met deze hellende aankomst.

Op anderhalve kilometer van de streep opent Conti de finale met zijn kopman Ulissi in het wiel. Quick.Step stuurt Honoré mee.

In de laatste kilometer valt Ulissi aan, Honoré is de enige die kan volgen. Peter Sagan komt in de achtergrond los van het peloton en dicht in zijn eentje het bresje. Dan lijkt het gewonnen spel voor de Slovaak maar Ulissi wint de sprint met drieën voor Sagan en Honoré.