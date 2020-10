UPDATE: Van Avermaet heeft drie gebroken ribben en gebroken ruggenwervel

Het is voor Greg Van Avermaet niet de verhoopte voorbereiding op de kasseiklassiekers geworden in Luik-Bastenaken-Luik. Bedoeling was ongetwijfeld om nog een pittige wedstrijd erbij in de benen te hebben, maar Van Avermaet heeft de Ardennenklassieker niet kunnen uitrijden.

Op iets minder dan 100 kilometer van de aankomst zat Van Avermaet behoorlijk achteraan de groep en is hij ten val gekomen. Het was ook op een plek met een verkeerseiland in het midden. Het is onduidelijk of dat aan de basis lag van de valpartij of niet.

Van Avermaet was zichtbaar wel aangeslagen. Eerst bleef de CCC-renner een tijdje liggen. Toen er assistentie ter plekke kwam, kroop hij rechtop, maar bleef hij nog wel een tijd op het asfalt zitten. Zijn opgave was een feit. Ook Jay McCarthy en Adam Yates, betrokken bij dezelfde val, stapten uit de wedstrijd.

🇧🇪 #LBL



Unfortunately @GregVanAvermaet has been forced to stop racing after a crash inside 100km to go. We’ll provide a further update when we have more information. #RideForMore pic.twitter.com/HQWEgLaZwa — CCC Team (@CCCProTeam) October 4, 2020

Het is nu afwachten hoe erg de fysieke schade is. Hopelijk valt het mee, want zoniet komen de kasseiklassiekers voor Van Avermaet in het gevaar. Indien er geen breuken worden vastgesteld, geraakt hij wellicht wel klaar voor de voor hem zo belangrijke wedstrijden.

Update: Eerst werd gevreesd voor een schouderbreuk, maar dat bleek een onjuist bericht. De diagnose is wel ongemeen hard: drie gebroken ribben en een gebroken ruggenwervel. Van Avermaet mag de kasseiklassiekers vergeten.