Interview Van Avermaet hoopt toch iets te doen met parcourskennis in Luik en omstreken: "Proberen mee te zijn in finale"

Het is niet meteen de wedstrijd die op het lijf van Greg Van Avermaet geschreven is, maar dat betekent niet dat de olympische kampioen heel vrijblijvend aan de start komt in Luik-Bastenaken-Luik. Van Avermaet wil er echt wel iets van maken en op zijn minst mee zijn in de finale.

De moeilijkheidsgraad van de koers betekent dus niet dat Van Avermaet zonder doelstelling rondrijdt. "Het is een klassieker. Het is een Monument, dus ga ik voor een zo goed mogelijk resultaat. Winnen zal niet gemakkelijk zijn, maar ik ga proberen mee te zijn in de finale. Dan zie ik hoe ver ik kan geraken en hoe dicht ik bij de overwinning kan komen." Van Avermaet kent het parcours overigens erg goed. Een beklimming als La Redoute is een klim die hij wel vaker doet. Het parcours mag dus geen enkel geheim kennen voor hem. "Het is heel leuk om alle wegen te kennen", aldus Van Avermaet. Ook al zal het dan heel zwaar zijn. Wat dat betreft moet deze klassieker niet onderdoen voor het WK onlangs in Imola. "De meeste mannen van vorige week zullen nu ook wel voorin zitten."