Harm Vanhoucke werd knap derde op de Etna: "Misschien kan ik van de jongerentrui een doel maken"

Bij Lotto-Soudal mogen ze tevreden zijn na de etappe van vandaag. Harm Vanhoucke maakte namelijk een uitstekende indruk en de Belg zou zelfs op de derde plaats eindigen op de Etna. Daarmee stijgt hij naar de vijfde plaats in het algemeen klassement.

Harm Vanhoucke had een goede dag vandaag, maar onze landgenoot had deze prestatie zelf niet verwacht. "Ik ben echt enorm tevreden. Ik voelde mij heel de dag goed en op de Etna vond ik dat er niet snel genoeg gereden werd, dus toen Castroviejo in de aanval ging, wilde ik het ook proberen", aldus Vanhoucke in een interview bij Sporza.

Vanhoucke staat nu op een knappe vijfde plaats in het algemeen klassement en hij kijkt al verder naar de komende weken. "Ik voel mij goed en ik recupereer snel. Ik moet het dus eens bekijken voor het klassement, maar van de jongerentrui kan ik een doel maken", aldus de 23-jarige Belg van Lotto-Soudal.