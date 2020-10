Marc Hirschi is er klaar mee na superjaar: "Genieten van tussenseizoen"

Zijn mooie tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik is het laatste wapenfeit van Marc Hirschi in 2020. Dat heeft de Zwitser aangekondigd op Instagram. Hij heeft een grote ronde gereden, de klassiekers die hem liggen zijn achter de rug. Hirschi kan de blik richten op 2021.

Het is logisch dat Hirschi een punt zet achter zijn wielerseizoen. Grote doelen zijn er voor hem niet meer. Die kwamen immers allemaal aan bod in een korte tijdsspanne de afgelopen weken. Hirschi deed het wedstrijd na wedstrijd uitstekend en veroverde zijn plaats aan de wielertop.

Waren er in het eerste deel van het seizoen geen opmerkelijke resultaten, dan waren die er bij de vleet in het tweede deel. Het begon met een tweede plek in Nice in de tweede Tourrit, achter Alaphilippe. In rit negen was er weer een hele fraaie onderneming, maar werd het de derde plaats na Pogačar en Roglič .

OP HET PODIUM IN DRIE LAATSTE KOERSEN

In de twaalfde etappe naar Saran was er eindelijk die oververdiende beloning: Hirschi reed solo naar winst. Na de Tour kwam dan nog het WK, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Met respectievelijk een derde, eerste en tweede plaats.

Het was voor de 22-jarige Zwitsere dus een jaar om u tegen te zeggen. Er is hem wel wat rust gegund. "Tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Ik ga nu genieten van het tussenseizoen", meldt een gelukkige Hirschi op de sociale media.