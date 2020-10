Nibali, Kruijswijk en Fuglsang krijgen eerste kans om tijd goed te maken: voortdurend op en af en dan de Etna op!

Dag drie en al een zware bergrit met finish bergop: dan weet je dat je in de Giro zit! Nibali, Kruijswijk, Fuglsang en alle anderen die al tijd verloren hebben, zijn maar beter op de afspraak op de Etna. Verder achterop geraken kunnen ze zich niet permitteren.

Integendeel, het zal de bedoeling zijn om net al tijd goed te maken. Ze kunnen in elk geval niet rustig wachten om te zien wat er op het einde van de Giro gebeurt. Daarvoor heeft Geraint Thomas al te veel tijd genomen in de openingstijdrit. Het kan de derde etappe in de Ronde van Italië net nog boeiender maken. Spektakel verzekerd, lijkt het.

De derde rit is een korte etappe van slechts 150 kilometer, maar dus wel meer dan zwaar genoeg. Dan gaat het niet enkel om de slotklim, maar ook over wat de renners voordien voorgeschoteld krijgen. De etappe begint in dalende lijn en na tien kilometer omhoog. En dan weer af. En dan weer op.

Geen moeilijke beklimmingen in het eerste deel van de rit, maar dus wel glooiende wegen. Het valt af te wachten hoezeer de opeenstapeling van inspanningen in de benen kruipen wanneer het dan op de Etna echt klimmen is. Eerst is er wel een vrij lange passage in de vallei tussen kilometer 50 en 80.

LAATSTE KILOMETERS HET LASTIGST

Daarna volgt een eerste van een aantal klimmen, met overigens ook nog twee tussensprinten die in de laatste 50 kilometer liggen. Verwacht mag worden dat de ontsnapping van de dag daar als eerste passeert. Daarna volgt het toetje waar iedereen zich de hele dag op voorbereidt: twintig kilometer lang klimmen op de iconische Etna, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%.

Vooral het laatste stuk van de klim zal zwaar doorwegen, want dat is nog een stuk lastiger, aan gemiddeld 8,8%. Nibali groeide als kind op onder de vulkaan en kent de wegen als geen ander. Levert hem dat succes op? Bij Astana moeten ze hopen dat Fuglsang er niet door het ijs zakt, want schaduwkopmannen Lopez en Vlasov zijn al naar huis. Ook voor andere favorieten Thomas en Yates is het een niet te missen afspraak.