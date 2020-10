Patrick Lefevere heeft lovende woorden voor zijn ploeg: "Ik ben een trotse baas"

In de ronde van Italië heeft João Almeida vandaag de leiding genomen in het algemeen klassement. De jonge Portugees reed een sterke slotklim en mag morgen dus aantreden in de roze trui.

Knappe prestatie van de 22-jarige João Almeida op de Etna. De jonge Portugees kon de favorieten net niet volgen, maar hij had de klim goed ingedeeld en kwam op 1 minuut en 4 seconden binnen van ritwinnaar Jonathan Caicedo. Daardoor hadden ze dezelfde tijd in het algemeen klassement, maar João Almeida is wel de nieuwe leider.

Patrick Lefevere, de baas bij Deceuninck–Quick-Step en dus ook van João Almeida, had lovende woorden voor de Portugees en de ploeg op Twitter. "João Almeida pakt de roze trui in de Giro. Wat een rit van Deceuninck–Quick-Step. Ik ben een trotse baas", aldus Lefevere.