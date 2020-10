Rechterhand van Jakob Fuglsang moest opgeven in de Giro: "Ik kan niet uitleggen hoe teleurgesteld ik ben"

Astana begon met enkele sterke renners aan de Giro, maar na drie ritten hebben al twee meesterknechten van Jakob Fuglsang moeten opgeven. Miguel Ángel López kwam zwaar ten val in de openingstijdrit en Aleksandr Vlasov heeft opgegeven door ziekte.

Aleksandr Vlasov moest één van de schaduwkopmannen worden bij Astana in de Giro, maar ziekte strooide roet in het eten van de talentvolle Rus. Hij is naar eigen zeggen zwaar aangedaan door het feit dat hij heeft moeten opgeven.

Vlasov gaf meer uitleg bij zijn ploeg. "Ik kan niet uitleggen hoe teleurgesteld en verdrietig ik ben. Het was mijn eerste deelname en het was een eer om Fuglslang te mogen helpen in de Giro. Nu moet ik de Ronde van Italië verlaten, maar het is wat het is. Ik vind het jammer dat ik de ploeg niet meer kan helpen, maar mijn maagproblemen werden maar niet beter", staat te lezen bij CyclingNews.