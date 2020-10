Roglič komt na zege in Luik nog een laatste keer terug op WK: "Deze overwinning is voor Wout"

Primož Roglič vertelde meteen na de aankomst in Luik-Bastenaken-Luik al over de inspanningen die hij moest leveren om de koers te winnen en de toch wel aparte sprint. Vanuit internationaal oogpunt een revanche voor de Tour. Vanuit Belgische hoek was het eerder eerherstel na dat veelbesproken WK.

Daarom komt Roglič in de Vlaamse kranten nog eens terug op wat hij al dan niet deed en kon doen voor Wout van Aert op het WK. "Ik reed op mijn limiet. Ik heb op het einde zelfs nog een laatste keer overgenomen, omdat ik echt wilde dat Wout weer tot bij Alaphilippe zou komen." Het liefst van al reed hij de kloof op eigen houtje dicht, maar daar had hij de kracht niet meer voor. "Zelf kon ik het niet. Ik kon ook geen goede sprint meer rijden." In elk geval: Roglič heeft wel heel wat over zich heen gekregen en dat uit een ander land. BELGIË GROOT WIELERLAND "Ik heb begrip voor de kritiek", kan de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik ermee leven. "België is een groot wielerland en ik begrijp de Belgen. Daarom zeg ik: deze overwinning is voor Wout."