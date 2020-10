🎥 Tourwinnaar Tadej Pogačar gaat dan toch niet de Ronde van Vlaanderen rijden

Tadej Pogačar was een opvallende naam die verwacht werd op de deelnemerslijst van de Ronde van Vlaanderen, maar de winnaar van de Ronde van Frankrijk zal in Antwerpen dan toch niet aan de start staan. Zoveel is duidelijk geworden na een tweet van zijn ploeg UAE.

Op de sociale media heeft de ploeg uit de Emiraten immers een filmpje geplaatst over Luik-Bastenaken-Luik van voorbije zondag. Ook laat de ploeg weten: "Het was een mooi einde van het wielerseizoen van Tadej Pogačar." Dat betekent dat de Sloveen dus toch niet zal afzakken naar de Ronde van Vlaanderen.

Nochtans was het oorspronkelijk wel het plan om ook aan dit Monument deel te nemen. Naar verluidt wilde Pogačar wel eens ontdekken hoe erg de Vlaamse kasseien nu wel zijn om over te rijden. Na zijn eindzege in de Tour en de podiumplaats in Luik-Bastenaken-Luik is echter besloten dat het in 2020 wel genoeg geweest is voor Pogačar.