Ballerini sleept er top drie uit voor Deceuninck-Quick.Step ondanks te moeten uitwijken voor... een hond

Het is de Giro van de gekke toestanden. En van de honden. Vraag maar aan Davide Ballerini. Die zag in volle aanloop naar de sprint plots een hond opduiken en moest die natuurlijk omzeilen. Dan nog kwam de Italiaan erg dicht bij de overwinning.

In de etappe naar de Etna werd het peloton ook al eens opgeschrikt door een hond die op de weg liep. Achterin het peloton moesten verschillende renners voet aan de grond zetten. De hond tippelde o zo rustig verder over de weg.

Ook in de vierde rit was er dus een hond in het spel en ditmaal veel dichter bij de finish. "Ik voelde me goed, maar jammer genoeg was mijn positie naar de knoppen met twee kilometer te gaan, toen ik een zwerfhond moest ontwijken. Dat kostte me verschillende posities en ik moest kostbare energie verbruiken om terug te komen", aldus Davide Ballerini.

Ik kon niet geloven hoe klein het verschil was

De spurter van Deceuninck-Quick.Step werd derde, maar evengoed had hij kunnen winnen. "De sprint was ongelooflijk, het was zo close. Ik kon niet geloven hoe klein het verschil was. Ondanks alles ben ik tevreden en heb ik vertrouwen voor de volgende etappes."