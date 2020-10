Deze ochtend komt meer duidelijkheid of Geraint Thomas aan de vierde etappe kan starten: "Geen breuken, maar we moeten de situatie in de ochtend bekijken""

Geraint Thomas was na de tijdrit van zaterdag één van de topfavorieten om de Giro binnen te halen, maar gisteren kwam hij nog voor de officiële start van de derde etappe ten val. Daardoor zou hij meer dan 12 minuten verliezen.

Bij INEOS Grenadiers hebben ze meer uitleg gegeven over de val van hun klassementsrenner. Zo zou Geraint Thomas geen breuken opgelopen hebben, maar ze moeten deze ochtend nog bekijken of hij aan de start kan verschijnen van de vierde etappe.

Phil Riley, de dokter van INEOS Grenadiers, gaf gisterenavond meer uitleg over Geraint Thomas. "Hij is op zijn linkerkant gevallen en daarbij is de achterkant van zijn linkerheup geraakt. Hij heeft ook schaafwonden opgelopen aan de linkerarm en het linkerbeen. Volgens de röntgenfoto’s zijn er geen breuken, maar we bekijken de situatie morgenochtend opnieuw."