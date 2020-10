Is Mathieu van der Poel volgend seizoen te bewonderen in alle grote wielerwedstrijden? Eerste plaats Europe Tour geeft startrecht in grote koersen

Alpecin-Fenix staat voorlopig aan de leiding in de Europe Tour met 73 punten voorsprong op Arkéa-Samsic. Als Alpecin-Fenix deze eerste plaats kan vasthouden, hebben ze startrecht in alle grote wielerwedstrijden.

De wielerploeg heeft momenteel 73 punten voorsprong op Arkéa-Samsic en er komen nog enkele wedstrijden aan die Mathieu van der Poel liggen waardoor Alpecin-Fenix die voorsprong wel eens zou kunnen uitbreiden.

Philip Roodhooft legt bij Wielerflits uit dat de eerste plaats in de Europe Tour eigenlijk interessanter is dan een licentie voor de WorldTour. Via die eerste plaats hebben ze startrecht en kunnen ze zelf beslissen aan welke grote wedstrijden ze willen deelnemen. "We bouwen verder, maar we hebben nog geen ploeg om drie grote rondes te rijden en een heel WorldTour-programma af te werken. Het is echter nog niet binnen, want er zijn nog een aantal wedstrijden te gaan."