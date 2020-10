Leider Almeida heeft nu een marge van twee seconden: "Ik kan wel rap zijn, echt speciaal om die trui te dragen"

Bij Deceuninck-Quick.Step rijdt er een blije João Almeida rond. Dat kan moeilijk anders, met die roze trui om zijn schouders. De Portugees is nu leider met twee seconden voorsprong op Caicedo. Dat zijn er twee seconden meer dan voor aanvang van de vierde etappe.

Wie dacht dat in de rit van Catania naar Villafranca Tirrena er niets zou bewegen wat het klassement betreft had het dus mis. Er is immers altijd nog het spel van de boni's. "We lieten de ontsnapping vertrekken, zodat er aanvankelijk geen bonificatieseconden te rapen waren. Bora reed een goed tempo op de klim. Op het einde lagen er dan wel bonificatieseconden, dus moest ik er voor sprinten", legt Almeida uit.

Het pakte voor hem best wel goed uit, de strijd om die seconden. "Gelukkig kon ik ze pakken." Terwijl Almeida bij het grote publiek misschien niet gekend staat voor zijn spurtsnelheid. "Ik kan wel rap zijn, in een kleine groep. Tegen echte sprinters is het echt moeilijk, maar ik kan wel snel zijn."

Almeida mocht tot slot nog even onder woorden brengen wat het betekent om in de roze trui te koersen. "Ik ben zeker gelukkiger. Het is echt speciaal om die roze trui te dragen en dat kan ik dus nog een dag doen."